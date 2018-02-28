Американская актриса и певица Барбара Стрейзанд дважды клонировала свою собаку, которая умерла в прошлом году.

Об этом сообщает Variety.

Собака породы котон-де-тулеар по кличке Саманта умерла в возрасте 14 лет. Перед смертью у животного отобрали для клонирования клетки из пасти и желудка.

Клонированных питомцев актрисы зовут Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет. Внешне они абсолютно идентичны, поэтому певица различает их по цвету ошейников и одежды.

"У них разные личности. Я жду, пока они станут старше, чтобы увидеть, есть ли у них карие глаза и серьезность Саманты", - прокомментировала Стрейзанд.

Напомним, что знаменитая актриса Барбара Стрейзанд уговорила главу Apple поменять произношение ее имени.

Как сообщала "Страна", в Китае вывели первую в мире генетически модифицированную собаку породы бигль.