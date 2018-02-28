В последнее время дела у киевского "Динамо" идут не очень удачно. Натужный выход в 1/8 Лиги Европы, проигрыш суда в Лозанне, сенсационное поражение в чемпионате от "Вереса" вызвало шквал критики в адрес "бело-синих". И со стороны экспертов, и со стороны руководства клуба.

Так, например, президент клуба Игорь Суркис, прямым текстом заявил, что его сердце не выдерживает беззубой игры "Динамо".

А вот бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич назвал самих братьев Суркисов виновниками сегодняшнего положения дел, и обвинил их в том, что они довели команду до дна, сообщает Сегодня.

"Если братья Суркисы по разным причинам не могут содержать "Динамо", то пусть продадут или отдадут его и не мучаются. Зачем придумывать разные схемы? "Динамо" - символ Украины. Чтобы им руководить - нужен настоящий управленческий талант. И не нужно все валить на тренеров, менять их каждый сезон. Кто, например, набрал игроков в этот состав? Это же позор, а не "Динамо". Когда мы последний раз видели "Динамо", которым гордились? В 1999 году, почти 20 лет назад. Все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и, как говорит сейчас молодежь, достигла дна", - заявил Мирон Маркевич.

Ответ по этому поводу президента "Динамо" привел журналист Андрей Шахов в своем Facebook.

"Не могу не процитировать кусочек разговора с Игорем Михайловичем (с его, разумеется, согласия): "Меня не интересует мнение человека, который за свою карьеру скатал больше договорных матчей, чем все остальные тренеры Украины вместе взятые. Как вы думаете, почему тренер финалиста Лиги Европы до сих пор не востребован ни у себя в стране, ни за границей? Да все по этой же причине: договорняки, никто не хочет с Маркевичем связываться. Вот он и сидит в Федерации футбола, член клуба сбитых летчиков, занимаясь неизвестно чем. Впрочем, известно чем - ездит по миру с ветеранами, творчески отдыхает. Я прошу вас, Мирон Богданович, оставьте "Динамо" в покое! Понимаю, что сейчас на вашей улице праздник, грузовик с пряниками перевернулся - Лозанна решила против "Динамо", "Вересу" проиграли. Если у вас есть остатки совести - найдите в себе мужество промолчать, а не злорадствовать".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Суркис опроверг переговоры с испанским специалистом.