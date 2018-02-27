Футбольные фанаты львовских "Карпат", избившие сотрудников патрульной полиции на железнодорожном вокзале Одессы, отправились под домашний арест.

Об этом сообщает "Odessa Online" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Инцидент произошел в субботу, 24 февраля, после матча "Черноморец" - "Карпаты". Сотрудники полиции увидели возле здания железнодорожного вокзала молодых людей, нарушавших общественный порядок. В ответ на замечание фанаты накинулись на полицейских и сильно их избили. В частности, одному из патрульных, лейтенанту полиции Роману Даниленко, активисты сломали ногу. У других зафиксированы черепно–мозговые травмы и другие повреждения.

На место прибыли дополнительные силы полиции, задержавшие хулиганов. Их поместили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ст. 345 УК (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Суд не счел действия активистов достаточно серьёзными для того, чтобы лишать их свободы, и отправил их под домашний арест.

24 февраля матч 21-го тура украинской премьер-лиги по футболу между одесским "Черноморцем" и львовскими "Карпатами" завершился нулевой ничьей.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции Одессы сообщили, почему задержали пьяных фанатов львовских "Карпат".

Также фанаты "Шахтера" и "Ромы" устроили массовую драку с кирпичами и файерами в центре Харькова.