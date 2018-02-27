Фанатов "Карпат", которые пьяными избили одесских патрульных, отпустили под домашний арест
Футбольные фанаты львовских "Карпат", избившие сотрудников патрульной полиции на железнодорожном вокзале Одессы, отправились под домашний арест.
Об этом сообщает "Odessa Online" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Инцидент произошел в субботу, 24 февраля, после матча "Черноморец" - "Карпаты". Сотрудники полиции увидели возле здания железнодорожного вокзала молодых людей, нарушавших общественный порядок. В ответ на замечание фанаты накинулись на полицейских и сильно их избили. В частности, одному из патрульных, лейтенанту полиции Роману Даниленко, активисты сломали ногу. У других зафиксированы черепно–мозговые травмы и другие повреждения.
На место прибыли дополнительные силы полиции, задержавшие хулиганов. Их поместили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ст. 345 УК (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).
Суд не счел действия активистов достаточно серьёзными для того, чтобы лишать их свободы, и отправил их под домашний арест.
24 февраля матч 21-го тура украинской премьер-лиги по футболу между одесским "Черноморцем" и львовскими "Карпатами" завершился нулевой ничьей.
Ранее "Страна" сообщала, что в полиции Одессы сообщили, почему задержали пьяных фанатов львовских "Карпат".
Также фанаты "Шахтера" и "Ромы" устроили массовую драку с кирпичами и файерами в центре Харькова.