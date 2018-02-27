Боец полка "Азов", который убил на улице жителя Мариуполя - получил невероятно мягкий приговор - он будет два года платить государству штраф в размере 20% от зарплаты.

Соответствующее решение вынесли в Орджоникидзевском районном суде Мариуполя, передает Таймер-Одесса.

Трагедия произошла 7 ноября 2016 года на проспекте Победы. Между военнослужащим и местным жителем произошёл конфликт на почве политических взглядов, в результате которого "азовец" достал нож и перерезал горло человеку.

В суде военный заявил, что убитый первым начал конфликт: он оскорблял его и угрожал физической расправой, а также хватал за одежду.

Дело было квалифицировано как убийство при превышении мер необходимой самообороны (ст. 118 УК Украины), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Однако суд счел, что в данном случае будет достаточно более мягкого наказания и постановил применить к убийце т.н. служебное ограничение сроком на два года.

В течение этого времени военный будет отчислять в пользу государства 20% своего дохода, также он не может быть повышен в звании и должности.

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