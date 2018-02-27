Украина против участия России в миротворческой миссии ООН на Донбассе, поскольку не может быть в одном лице и миротворец, и агрессор.

Это отметил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с представителями СМИ в Финляндии, сообщается на сайте МОУ.

"Мы категорически отвергаем участие РФ, потому что не может быть в одном лице и миротворец, и агрессор. Кстати, такая практика происходит постоянно со стороны РФ, сначала создать проблему, а потом выступить основным миротворцем в ее решении", - отметил Полторак.

Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что Украина имеет принципиальную позицию по размещению миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

"Миссия должна работать согласно всем правилам и нормам международного права. И она должна работать на всей оккупированной территории, а не только на линии соприкосновения сторон. С оккупированной территории должны быть выведены незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. Граница между Украиной и РФ, которую мы не контролируем, должна перейти под контроль миссии. Районы отвода тяжелого вооружения и техники тоже должны быть под контролем миссии”, - заявил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко категорически против миротворцев из Беларуси для Донбасса - СМИ.

Также у Порошенко назвали необходимое число миротворцев на Донбассе.