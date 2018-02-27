Израильская Cellebrite смогла обойти и взломать защиту iOS 11 из-за чего теперь возможно извлечь информацию из почти всех iOS-устройств, включая последний iPhone X.

Как пишет Forbes со ссылкой на свой анонимный источник в спецслужбах, израильские программисты обошли защиту iOS 11 еще в ноябре 2017 по заказу Департамента внутренней безопасности США. Американские власти попросили Cellebrite взломать iPhone X человека, которого подозревают в контрабанде оружия. При этом пока не понятно, как программисты смогли обойти защиту смартфона. Источник подтвердил,что они нашли способы обмануть технологию Face ID. Какую информацию удалось извлечь пока не сообщается.

Forbes добавляет, что за взлом устройства в Cellebrite просят всего $1500, а учитывая тот факт, что Apple готова платить куда больше за найденные уязвимости, то получается, что это совсем немного.

Израильская Cellebrite имеет контакты с множеством федеральных ведомств США, включая ФБР и ЦРУ. Ранее, сотрудники компании смогли успешно взломать смартфон террориста, утроившего теракт в Сан-Бернардино. При этом Apple отказалась предоставить доступ к его смартфону.

Как сообщала "Страна", ранее мы писали на что жалуются владельцы iPhone за месяц работы iOS 11.

Мы рассказывали про ТОП-5 почти секретных функций iOS 11.

Также владельцы iPhone X жалуются, что он зависает во время входящего звонка.