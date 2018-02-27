Апелляционный суд столицы оставил под стражей Севериона Дангадзе - соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена)", – написала она.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

5 декабря 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на свою деятельность в Украине.

Дангадзе был задержан 4 декабря. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что суд оставил Дангадзе до 31 января 2018 года, отклонив все ходатайства.

Также свидетельница по делу Дангадзе на суде заявила, что ее показания прокуроры сфальцифицировали.