У двух шахтеров ГП "Селидовуголь", голодающих в помещении Минэнергоугля уже седьмые сутки, врачи констатировали особо тяжелое состояние.

Об этом во вторник на своей странице в Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня Галина Кидалова, заместитель главного врача Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, осмотрела голодающих и отметила крайне тяжелое состояние председателя местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктора Трифонова и председателя ППО НПГУ ОП шахта "Кураховская" Алексея Сороки", - указано в опубликованном сообщении.

По словам врача, если мужчины не прекратят голодать, то возможно их впадение в кому.

По состоянию на вторник пятеро шахтеров государственного предприятия "Селидовуголь" продолжают голодовку в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Двое шахтеров вернулись домой, один покинул министерство по состоянию здоровья.

Горняки "Селидовугля" 21 февраля 2018 объявили бессрочную голодовку в помещении Минэнергоугля - вместе с организатором акцию начали восемь человек. Горняки настаивают на погашении всей задолженности по заработной плате и повышении тарифных ставок, учитывая инфляционные процессы.

Шахтеры также требуют "вернуть похищенные запасы" с шахты и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами "Селидовугля".

Как сообщала "Страна", тысячи горняков шахты "Украина" готовы к масштабным протестам после забастовки. За ноябрь 2017 года еще не выплачено 35% зарплаты, за декабрь вообще ничего нет, хотя добыча угля на шахте идет, есть и реализация, и план выполняется тоже.

Напомним, что на Волыни шахтеры перекрыли международную трассу на границе с Польшей.