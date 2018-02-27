Для завершения строительства автомобильной составляющей Дарницкого транспортного перехода через Днепр в Киеве необходимы инвестиции в размере 1,15 млрд гривен.

Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, сообщает ЦТС.

Такую сумму он озвучил 27 февраля на совещании по данному вопросу при участии представителей Киевской городской государственной администрации, "Киевавтодормоста", "Киевавтодора" и "Укрзализныци".

"Мы должны в кратчайший срок достроить незавершенные составляющие комплекса и передать автомобильную составляющую мостового перехода на баланс КГГА. Железнодорожная составляющая останется на балансе ПАО УЗ", - заявил Лавренюк.

Ранее в Мининфраструктуры сообщали, что на сегодняшний день уровень строительной готовности моста составляет 82,4%.

По итогам совещания решено подготовить предложения с точными расчетами и дорожной картой для дальнейшего обсуждения вопроса с потенциальными кредиторами.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Дарницком рынке массово снесли МАФы. Фото.

Также у Кличко назвали перечень улиц и мостов, где установят камеры в первую очередь.