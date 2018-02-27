Соучредитель компании Apple Стив Возняк признал, что у него мошенническим образом выманили биткоины на общую сумму 74 000 долларов. Об этом сообщает Business Insider.

"У меня семь биткоинов украли мошенническим образом. Кто-то купил их у меня в Интернете, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Это было так легко! Это было сделано с украденного номера кредитной карты, и получить ее обратно невозможно", - рассказал Возняк, выступая на глобальном бизнес-саммите, организованном газетой The Economic Times.

Тема выступления касалась криптовалют.

"Блокчейн определяет, у кого есть биткоины. Однако, это не гарантия от мошенничества", - отметил бизнесмен.

Возняк сказал, что он продал все биткоины, кроме одного.

"Я не хотел ежедневно проверять цену ... я продал все, кроме одного. Это было достаточно для эксперимента", - пояснил он.

Как сообщала "Страна", человека, который утверждает, что он изобрел биткоин, обвиняют в краже $10 миллиардов.

Кстати, к 27 февраля все основные криптовалюты подорожали.

Мы писали, что в Австрии "мушкетеры" обокрали биткоин-инвесторов на 80 млн евро.