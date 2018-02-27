Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко обвернул украинским флагом Олимпиады в Пхенчхане россиянина Бурова в порыве сильных душевных эмоций. Наш олимпиец отметил, что не видит в этом никакой политики.

Об этом Абраменко сказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Николаеве 27 февраля, передает Укринформ.

"Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует", - сказал Абраменко.

На вопрос, не планирует ли поменять Украину на другое государство, ответил, что будет выступать под своим флагом и сейчас ни о каких изменениях речь не идет.

Как сообщала "Страна", в Украину вернулся олимпийский чемпион Абраменко. Одну лыжу оставил в Лозанне. Одна из его лыж украинского производства пополнила экспозицию Олимпийского музея в Лозанне.

Напомним, что украинский олимпийский чемпион Абраменко после победы решился на свадьбу с девушкой-россиянкой.