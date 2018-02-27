Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук рассказал в интервью польскому изданию о том, что в среднесрочной перспективе уровень трудовой миграции снизится. Об этом говорится на странице НБУ в социальной сети Facebook.

По его мнению, трудовая миграция в среднесрочной перспективе, в течение ближайших 2-3 лет, снизится. Однако до этого момента количество мигрантов сохранится на прежнем уровне.

Николайчук заявил, что увеличивающееся количество украинцев, желающих уехать в Европу на заработки, является обоснованным и вполне ожидаемым. В НБУ отмечают существенную разницу в размерах оплаты труда. Польские зарплаты больше украинских в три раза. Эту разницу правительство будет выравнивать в течение последующих трех лет.

В краткосрочной перспективе трудовая миграция будет только увеличиваться, но в среднесрочной перспективе эта ситуация будет развиваться в обратном направлении. Эта цель будет достигнута за счет улучшения качества жизни в Украине.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Напомним, что по оценкам агентства Bloomberg украинцы уезжают в страны ЕС и США только по двум причинам – низкая оплата труда и коррупция.

Как сообщала "Страна", В Польше насчитали у себя 2 миллиона украинцев.

Мы писали, что средняя зарплата в Польше в четыре раза выше украинской.

Мы сообщали, что аналитик Atlantic Council написал о миграции украинцев в ЕС: "Это может стать гораздо большей угрозой, чем коррупция и Кремль".