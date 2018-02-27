В Киеве ищут свидетелей того, как на Столичном шоссе 21 февраля сбили парня. Пострадавший скончался на месте. Ему было 26 лет.

Для следствия особо нужны свидетели, у которых это ДТП есть на видеорегистраторе, передает КиевОперативный.

Каждый, у кого есть какая-либо информация о произошедшем может позвонить по этому номеру (073) 409 71 95 Елена и помочь расследованию.

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Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", на суде по кровавому ДТП в Харькове предъявили обвинение обоим водителям, но вину признала только 20-летняя Елена Зайцева.

Напомним, что опубликовано видео с места ДТП в Днепре, где в столкновении с грузовиком погиб водитель Renault .