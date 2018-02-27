Коммунальное предприятие "Киевпастранс" заявило о намерении разработать технико-экономическое обоснование проекта реконструкции транспортной сети скоростного рельсового транспорта для соединения левобережной и правобережной частей Киева (трам-трейн) с запланированным введением в эксплуатацию в 2020 году. Об этом говорится в объявлении предприятия в газете "Хрещатик" от 27 февраля.

"Привлекательность системы скоростного рельсового транспорта трам-трейн заключается в том, что будет организован наземный беспересадочный маршрут, неподвластный транспортным дорожным пробкам, который соединит жилмассив Троещина с правобережной частью Киева, пройдет по границе административно-делового ядра города, возле образования с самой большой плотностью рабочих мест, ж/д вокзал и завершит свой маршрут на Борщаговке, не охваченной метрополитеном", - поясняется в объявлении.

Согласно ему, в ТЭО рассматривается три варианта маршрутов соединения городского электропоезда с использованием действующей инфраструктуры Борщаговской и Троещинской линии скоростного трамвая с Киевским железнодорожным кольцом.

Первый маршрут: от улицы Милославской по Троещинской линии скоростного трамвая до станции Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ж/м Березняки, с переходом на Борщаговскую линию скоростного трамвая в районе железнодорожной платформы Северная (станция Киев-Пас), дальше по действующей линии легкорельсового транспорта до станции Кольцевая дорога, с организацией заезда в депо им. Шевченко через трамвайную линию по проспект Академика Королева.

Второй маршрут: от улицы Милославской по Троещинской линии скоростного трамвая до станции Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через жилмассив Березняки, через Караваевы дачи с заездом в депо им. Шевченка со станции Киев-Волынский.

Третий маршрут: от улицы Милославской по Троещинской линии скоростного трамвая до станции Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через станцию Киев-Петровка с заездом в депо им. Шевченка со станции Киев-Волынский.

Как указывается в объявлении, трам-трейн не нуждается в новых трамвайных и ж/д путях, требуется только объединить существующую инфраструктуру в одну комбинированную транспортную систему: пути Троещинского скоростного трамвая, железнодорожные пути, по которым сейчас курсирует городская электричка и пути Борщаговского скоростного трамвая.

Общественные слушания по ТЭО пройдут через 30 дней с даты публикации объявления КП "Киевпастранс" в газете "Крещатик".

Ранее сообщалось, что в начале января 2018 года генеральный директор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк сообщил, что Киев готовит проект трам-трейна на $160-200 млн, чтобы предложить его финансирование Международной финансовой корпорации (IFC) из Группы Всемирного банка.

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