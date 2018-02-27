Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали польских граждан, которых заподозрили в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде.

Об этом сообщает "Польское радио".

Агентством внутренней безопасности были задержаны трое подозреваемых, двоих арестовал суд.

По данным журналистов, они приехали в Украину из Словакии, остановились в ужгородской гостинице и ночью 4 февраля совершили две попытки поджога. Свои действия злоумышленники снимали на камеру.

Как сообщала "Страна", МИД осудил поджог офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде. Правоохранительные органы отреагировали оперативно для того, чтобы найти и наказать виновных в поджоге офиса организации закарпатских венгров.

Напомним, что по словам Геннадия Москаля, офис союза венгров в Ужгороде пытались поджечь праворадикалы из ЕС.