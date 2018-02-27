Стали известны подробности об офшорных фирмах Порошенко и на чем зарабатывает президент в России.

В 2015 году такие компании заработали для своего владельца $700 тыс. Позже, после обострения ситуации в Украине, фирмы также не были ликвидированы, сообщает 1plus1.

Неделю назад "Грошi" анонсировали расследования о Липецком заводе по производству крахмала и еще одной российской фирме, которая занимается выращиванием зерновых, – ООО "Лакигрей" – тайных активах украинского гаранта. В 2015 году компании заработали для своего владельца $700 тыс. Позже, после обострения ситуации в Украине, фирмы также не были ликвидированы.

Журналисты программы обратились к "Укрпроминвест-Агро" с просьбой прокомментировать их связь с российскими фирмами. Связь эту они подтвердили. Андре Атанасиу – это директор офшорной компании CHARTOMENA LIMITED, на которую перевели липецкий завод по производству крахмала Порошенко, говорится в сюжете программы.

В 2012 году компания начала сельхозбизнес в России. Бизнес вывели в офшоры в 2014 году. Эксперты подозревают, что такая продажа может быть фиктивной. В Администрации президента все отвергают, подчеркивая, что Порошенко не занимается никаким бизнесом.

Видео: 1Plus1.ua

Ранее "Страна" сообщала, что окружение Порошенко забрало себе за бесценок крупное месторождение нефти и газа – СМИ.

Также как Порошенко связан с деньгами Курченко – новое расследование Al Jazeera.