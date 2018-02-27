В Казахстане вступило в силу правило для чиновников, которое запрещает им общаться на русском языке во время заседания Кабинета министров.

Об этом сообщает Reuters.

"Во вторник в Казахстане вступил в силу запрет говорить на русском языке на заседаниях Кабмина, несмотря на желание многих министров разговаривать именно на нем", - говорится в опубликованном сообщении.

Сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев свободно владеет как русским, так и казахским языками. Многие казахи, включая нескольких высокопоставленных должностных лиц, не владеют казахским языком и отдают предпочтение русскому.

Как сообщала "Страна", президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую редакцию национального алфавита на основе латиницы 20 февраля. Утвержденный алфавит содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).

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