Начиная с 5-6 марта в Украине начнется потепление. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Начиная с 5-6 марта в Украине начнется потепление", - отметила Диденко. Синоптик добавила, что Украину в настоящий момент накрыл один циклон, а на подходе уже другой.

"Сегодня и ближайшей ночью циклон итальянско-балканского происхождения, то есть из южного запада Европы, будет организовывать снегопады, метели и снежные заносы на юге, на юго-востоке, постепенно будет подниматься севернее и охватит значительную часть Украины", - отметила она.

По словам Диденко, в среду днем стихия немного ослабеет, но уже под вечер очередной циклон снова обрушится на юг Украины и на юго-восток включая Днепро и окружающие районы.

"Поэтому вечером в среду на Одесчине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожской обл., Донбассе, Днепропетровщине, в Крыму и Приазовье снова будет очень сложная ситуация - снегопады, метели, налипание мокрого снега, существенное ухудшение видимости. Все районы, близкие к морю, осторожно - шторм, обледенение", - предупредила синоптик.

По данным Диденко, 1 марта на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается снежная вьюжная погода.

Синоптик также сообщила, что в ближайшее время будут все еще холодные ночи и умеренно холодные дни со снегом.

Фото: facebook.com/

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