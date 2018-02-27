Россия к 2019 году уступит первенство по добыче нефти США, которые наращивают использование сланцевых технологий.

Об этом заявило руководство Международного энергетического агентства США (IEA), сообщило информагентство Reuters.

"Соединенные Штаты обойдут Россию как крупнейшего производителя нефти в мире не позже 2019 года", - заявило Международное энергетическое агентство, которое также отметило продолжение нефтяного бума в США.

В этой связи приводится цитата исполнительного директора IEA Фатиха Бироля, которую он озвучил на одном из мероприятий в Токио о том, что это произойдет "точно в следующем году", если уже не к концу нынешнего.

"Рост объемов производства на сланцевых месторождениях - очень мощный, темпы слишком высоки... Соединенные Штаты станут производителем нефти "номер один" в мире в ближайшее время, очень быстро", - прокомментировал позже журналистам Фатих Бироль свое заявление.

По официальным данным, добыча сырой нефти C-OUT-T-EIA в США впервые с 1970-х годов увеличился до уровня более 10 млн баррелей в сутки, обходил топ-экспортера нефти Саудовской Аравии PRODN-SA.

Американская администрация заявила в начале февраля, что до конца 2018 года добыча нефти в США будет превышать 11 млн баррелей в сутки. Ровно такой показатель в настоящий момент удерживает российская нефтедобывающая отрасль.

Как заявил Бироль, нефтяная промышленность США достигнет своего пика в течение периода до 2020 года, и в течение следующих четырех-пяти лет ожидаются стабильно высокие объемы производства.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Нафтогазе" рассказали, что Россия выкачала в Крыму 7,2 млрд кубов украинского газа.

Также нефть стабильно дорожает четвертую сессию подряд.