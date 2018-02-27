В Лычаковском районе Львова по ул.Гайдучка,1 горят склады, сообщает Львовский городской совет. Как сообщила во вторник пресс-служба горсовета, информация о пожаре поступило около 17:30. Площадь возгорания составляет около 400 кв. м.

На место направлены подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые ликвидируют пожар. О причине возгорания и потерпевших не сообщают.

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковске девушка выпрыгнула с балкона второго этажа, спасаясь от пожара. После прыжка с балкона, 18-летнюю девушку с травмами госпитализировали в травматологическое отделение еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Ранее в детской больнице Тернополя произошел пожар, эвакуировали 91 человека.

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