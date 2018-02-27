По состоянию на 20:45 вторника, 27 февраля, в Киеве образовались 8-балльные пробки. Об этом сообщают интернет-сервисы.

В автомобильных заторах остановился весь центр города, а также Оболонский, Голосеевский районы.

Автомобили стоят в районе станций метро "Крещатик", "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Майдан Незалежности", "Дворец спорта", "Золотые Ворота", "Олимпийская", "Кловская" и "Дружбы Народов" .

Ранее здесь фиксировались пробки в 10 баллов, которые сделали движение совершенно невозможным.

Движение транспорта существенно затруднено на Московском, Дарницком, Южном мостах и ​​мосту Патона.

Самая сложная ситуация – в районе бульвара Леси Украинки, а также вдоль всего Набережного шоссе.

Фото: google.com.ua

Как сообщала "Страна", на Кольцевой дороге в Киеве Lanos сбил пешехода насмерть. Он переходил дорогу в неположенном месте.

Напомним, что Рада упростила правила ввоза в Украину иностранных автомобилей.