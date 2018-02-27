Верховный суд оставил в силе решение Киевского апелляционного админсуда от 30 ноября 2017 года, которое запрещало народному депутату от БПП Ивану Виннику выезд из Украины.

Об этом пишет "Дело".

Истцом выступила Государственная исполнительная служба в рамках исполнительного производства по принудительному взысканию с народного депутата задолженности. Общий долг нардепа перед кредиторами составляет порядка 350 млн грн.

В течении нескольких лет Иван Винник пытается отменить свой невыезд, однако суды всех инстанций оставили определение Апелляционного суда г. Киева от 19 октября 2016 (дело №757/23037/16-ц) в силе.

В 2017 году народный депутат попытался даже судиться с Пограничной службой Украины, которая, исполняя законное решения суда, не выпускала должника за границу.

Почти три года ведется исполнительное производство по взысканию с Ивана Винника долга перед несколькими украинскими и международными банками. Чтобы не погашать долги, народный депутат переоформил все свое имущество, элитную недвижимость, корпоративные права в компаниях на парламентских помощников, родственников, даже развелся с супругой и передал ей часть имущества.

На данный момент нардеп проживает в здании на Липках, где находится офис "Народного Фронта", ездит на элитном AUDI, зарегистрированном на его парламентского помощника. Исполнителям удалось разыскать и арестовать катер народного депутата, а также продать на торгах электронного аукциона СЕТАМ BMW Ивана Винника. Также на данный момент исполнительная служба принудительно взыскивает 20% от зарплаты депутата (около 3 тыс. грн в месяц), но до полного погашения 350 млн грн этой суммы не достаточно.

Ранее "Страна" сообщала, что народный депутат от БПП оказался невыездным из-за долгов перед банками.

Также в БПП рассказали, как именно будет меняться формат АТО на Донбассе.