Народные депутаты собираются установить, что ежегодный основный отпуск для военнослужащих не включает время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. При определении продолжительности также не учитываются праздничные и нерабочие дни.

Изменения предусмотрены законопроектом № 5512 относительно неучтения времени проезда в пределах Украины до места проведения отпуска и назад, который был принят за основу сегодня, 27 февраля.

Фото: rada.gov.ua

Продолжительность отпуска зависит от выслуги.

Для имеющих выслугу в календарном исчислении:

до 10 лет, отпуск составляет 30 календарных дней;

от 10 до 15 лет - 35 календарных дней;

от 15 до 20 лет - 40 календарных дней;

более 20 календарных лет - 45 календарных дней.

В особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней, без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно.

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