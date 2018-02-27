Физическим лицам-предпринимателям, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья при непосредственном участии в АТО или обеспечении ее проведения, предоставят безвозвратную единовременную финансовую помощь на развитие собственного дела.

Соответствующие изменения будут внесены в Закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Законопроект, предусматривающий нововведение, принят за основу сегодня, 27 февраля.

Как сообщала "Страна", во Львове городской совет удвоил доплату к пенсии ветеранам УПА.

Мы писали, что участникам боевых действий и их детям в Украине предоставят льготы на образование. В числе лиц, которым положены льготы, - участники АТО из добровольческих формирований, которые в дальнейшем были включены в состав Вооруженных Сил Украины, а также военнослужащие других образованных или воинских формирований и правоохранительных органов; участники боевых действий на территории других стран.

Ранее стало известно, что в Запорожье водитель маршрутки, который крутил дули льготникам, стал звездой соцсетей.