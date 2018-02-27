Президент США Дональд Трамп назначил Брэда Парскейла главой своего предвыборного штаба в рамках подготовки к выборам 2020 года.

Об этом во вторник передает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Брэд Парскейл - консультант и соратник зятя президента США Джареда Кушнера. Ранее он работал на Trump Organization, а в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках победной предвыборной кампании Дональда Трампа.

Также Парскейл является бывшим советником по цифровым технологиям.

Сам Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день своей инаугурации.

Как сообщала "Страна", Мелания блеснула на Балу губернаторов в кружевном платье Dolce&Gabbana. Президентская чета посетила один из самых важных приемов в Белом доме - Бал губернаторов.

Отметим, что партнер Манафорта дал против него показания, сознавшись в продвижении Януковича и Украины в Евросоюз.





