Многолетний и неизменный главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер может покинуть клуб этим летом.

Как передает авторитетная The Times, тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека попал в поле зрения руководства Арсенала как претендент на пост главного тренера "канониров".

Все свои предыдущие 21 сезон французский специалист в Англии если не заканчивал в топ-4 чемпионата, то обязательно выигрывал какой-то трофей. В этом сезоне попадание в лигочемпионовскую зону задача практически не выполнимая, но Арсенал может выиграть Лигу Европы.

По данным издания, среди кандидатов на замену Венгера также и экс-легенда клуба Тьерри Анри (ныне ассистент в сборной Бельгии), бывший капитан Микель Артета (ассистент в Манчестер Сити), Леонардо Жардим (Монако), Йоахим Лев (сборная Германии), Карло Анчелотти (свободный агент), Брендан Роджерс (Селтик) и Паулу Фонсека (Шахтер).

Напомним, киевское "Динамо" начало продажу билетов на домашний матч Лиги Европы с Лацио.

Еще отметим, что Фонсека не уверен, что будет работать с "Шахтером" в новом сезоне.