В аэропорту "Борисполь" задержали бывшего руководителя обособленного подразделения ГП НАЭК Энергоатом, подозреваемого в нанесении ущерба предприятию. В течение последних трех месяцев этот человек находилась в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, подозреваемый выступал представителем компании BRADCREST INVESTMENTS S.A (Панамская Республика). Он лично договаривался с представителями SKODA SA относительно размеров "откатов" и подписывал документы, которые стали основанием для перечисления средств на расчетные счета компании BRADCREST INVESTMENTS SA, единственным владельцем (бенефициаром) которой является экс-народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

На счету указанной компании в швейцарском банке по запросу Национального бюро арестованы средства в сумме, эквивалентной 86,4 млн грн.

Подозреваемому, действия которого квалифицированы по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На него также возложена обязанность носить средство электронного контроля и сдать паспорта.

Расследование по факту завладения средств ГП НАЭК Энергоатом в размере 6,4 млн евро детективы Национального бюро зарегистрировали в декабре 2015 года. Указанное производства в ноябре 2017 объединено с расследованием фактов завладения средствами ГП Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК) в размере 17,28 млн долларов.

Напомним, что жениха известной певицы Даши Астафьевой Артема Кима, сына Виссариона Кима, бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС, которого подозревают в массовых хищениях, отпустили под личное обязательство.

Как сообщала "Страна", 27 миллионов гривен - именно такую сумму, по подозрению НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) присвоил или завладел ими путем злоупотребления служебным положением Артем Ким, сын бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом".

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