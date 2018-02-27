В Запорожье из-за прорыва трубы холодной воды без водоснабжения осталось 9 улиц и промышленная зона. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Порыв трубы диаметром в метр произошел еще 26 февраля около 10.00 в Александровском районе вблизи парка "Дубовая Роща".

"К аварийно-восстановительным работам привлечены 10 человек и 3 единицы техники КП "Горводоканал". Ситуация находится под контролем ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в Украине вступили в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Напомним также, что долги украинцев за услуги ЖКХ в 2017 году составили много больше миллиарда долларов. Цены на жилищно-коммунальные услуги в 2017 году выросли на 26,7%. Такие данные сообщила Государственная служба статистики Украины.