В Одессе на время непогоды запретили въезд в город грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Сегодня в Одессе из-за снегопада закрыли школы и детские сады.

Въезд в город запрещен с 8.00 27 февраля, а срок действия ограничений не указан. Решение принял и.о. мэра Одессы Анатолий Орловский, передает пресс-служба горсовета.

Руководителям коммунальных предприятий "Городские дороги" и "Одесгорэлектротранс" поручено взять под личный контроль выполнение работ по очистке улично-дорожной сети Одессы, маршрутов городского электротранспорта, трамвайных путей от снега и гололеда.

КП "Одесгорэлектротранс" поручено обеспечить бесперебойное движение электротранспорта и принять меры во избежание обледенения контактной сети.

Напомним, в Украине сегодня обещают сложные погодные условия.