Расходы на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента и его Администрации в прошлом году составили 802 млн 328 тыс. грн средств бюджета.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию Государственного управления делами.

На обеспечение деятельности президента, Администрации и других вспомогательных органов потратили 237,4 млн гривен. Еще 222,8 млн гривен ушло на обеспечение функционирования государственного авиационного предприятия "Украина" для перевозки высших должностных лиц и возглавляемых ими делегаций.

В 126,5 млн гривен обошлось обеспечение услугами автомобильного и водного транспорта Порошенко, Администрации, руководителей других государственных органов, в 81,2 млн гривен - обеспечение функционирования государственных резиденций, содержание административных и хозяйственных объектов.

Заграничные визиты президента обошлись в 34,3 млн гривен, еще 7 млн потратили на их подготовку, 2,5 млн - на командировки сотрудников Администрации и Госуправления делами.

13,9 млн гривен было израсходовано на проведение официальных мероприятий при участии Порошенко, 7,3 млн гривен - на перевозку авиарейсами председателя Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и возглавляемых ими официальных делегаций, 5,7 млн гривен - на авиаперевозки по Украине делегаций во главе с Порошенко.

На проект по обустройству помещений для представительства НАТО в Украине было израсходовано 12 млн гривен, на проведение представительских мероприятий - 10,3 млн гривен.

Расходы на остальные статьи программы по обеспечению деятельности Президента и Администрации составили менее 5 млн гривен.

Напомним, что партия Петра Порошенко получила из госбюджета 112,1 млн гривен.

Как сообщала "Страна", стало известно, какие суммы "накатали" в командировках Стець, Жданов и Гриневич.