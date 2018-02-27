В Ужгороде второй раз за месяц горел офис Общества венгерской культуры. Об этом со ссылкой на ГосЧС передает полиция в Facebook.

Пожар случился сегодня ночью, 27 февраля, около 03.00, по адресу Православная Набережная, 5.

Менее чем за час пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Сейчас причина пожара устанавливается.

Это был поджог, бутылку с горючей смесью забросили в здание через окно - спасатели обнаружили его разбитым.

Сейчас по факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Виновникам грозит от 3 до 15 лет заключения.

Пострадавших и жертв в результате пожара нет. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: facebook.com/zk.npu

Напомним, что предыдущий поджог дома Общества венгерской культуры был совершен 4 февраля. Двое экстремистов из Польши бросили в окно здания бутылку с зажигательной смесью. Тогда поджог не причинил большого ущерба, повреждено было только стекло.

Ранее глава МИД Венгрии заявил об украинской "международной кампании лжи".