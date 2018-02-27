В так называемой "ДНР" заявили о задержании 22 своих чиновников из "Министерства угля и энергетики" за крупные хищения. Об этом со ссылкой на заявление т.н. "МВД ДНР" передает "Интерфакс".

Возглавлял группу глава ведомства, он, вероятно, тоже задержан.

"Установлено, что министр угля и энергетики Донецкой народной республики Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР", - говорится в заявлении.

За год участники ОПГ якобы похитили с предприятий, подконтрольных "министерству", более 100 млн рублей.

По фактам хищения возбуждены уголовные дела, в результате спецоперации задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Напомним, СМИ сепаратистов сообщили о покушении на "министра обороны ДНР".

Ранее Захарченко заявил, что выборы "главы ДНР" пройдут осенью 2018-го.