Британский музыкант Эд Ширан, чей альбом Divide стал мультиплатиновым, признан самым продаваемым исполнителем 2017 года.

Об этом сообщает Международная федерация производителей фонограмм (IFPI).

Divide получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах. А самой продаваемой композицией альбома стала Shape of You. Впервые за историю существования рейтинга IFPI на первом месте оказался альбом и композиция, принадлежащие одному музыканту.

На втором месте рейтинга самых продаваемых артистов канадский рэпер Дрейк с альбомом More Life.

Третье место у Тейлор Свифт со своим шестым студийным альбомом "Reputation".

Напомним, что концерт Эда Ширана на аэродроме могут отменить из-за полевых жаворонков.

Как сообщала "Страна", принц Гарри попросил популярного британского музыканта Эда Ширана выступить на его свадьбе с Меган Маркл.