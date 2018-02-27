Торговцы музыкой назвали самого продаваемого певца 2017 года
Британский музыкант Эд Ширан, чей альбом Divide стал мультиплатиновым, признан самым продаваемым исполнителем 2017 года.
Об этом сообщает Международная федерация производителей фонограмм (IFPI).
Divide получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах. А самой продаваемой композицией альбома стала Shape of You. Впервые за историю существования рейтинга IFPI на первом месте оказался альбом и композиция, принадлежащие одному музыканту.
На втором месте рейтинга самых продаваемых артистов канадский рэпер Дрейк с альбомом More Life.
Третье место у Тейлор Свифт со своим шестым студийным альбомом "Reputation".
Напомним, что концерт Эда Ширана на аэродроме могут отменить из-за полевых жаворонков.
Как сообщала "Страна", принц Гарри попросил популярного британского музыканта Эда Ширана выступить на его свадьбе с Меган Маркл.