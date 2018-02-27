Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов на Паралимпийские играы-2018 в Пхенчхане.

Как сообщает ТАСС, список допущенных вчера официально объявил МПК. Российским паралимпийцам также разрешили выступать лишь под нейтральным флагом.

Список участвующих паралимпийцев еще не окончательный.

На Паралимпиаде выступят: лыжницы Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерины Румянцева и Марта Зайнуллина, горнолыжники Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов и Александр Ветров, сноубордисты Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков, а также команда по керлингу на колясках, в состав которой вошли Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

Напомним, что в состав сборной Украины на Паралимпиаду 2018 вошли 33 спортсмена.