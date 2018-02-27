Во Львове обещают морозы до минус тридцати
Во Львове обещают снижение температуры до -30 на этой неделе.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о снижении температуры воздуха на территории Львова и области с 1 марта.
На ближайшие сутки, 27 февраля, во Львове ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -21...-23, днем -10...-12.
28 февраля днем небольшой снег. Температура воздуха ночью -17...-22, местами -25...-27; днем -9...-14.
1 марта - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -20...-25, местами -28...-30; днем -8...-13.
2-3 марта ночью -21...-26, местами до -30; днем -7...-12. 3 марта - ночью -15...-20, местами -23; днем -4...-9.
Жителям города напоминают, что во Львове действует один круглосуточный и три дневных пункты обогрева.
Напомним, что 27 февраля в Украине обещают сильный ветер, мороз, метели и гололед.
Как сообщала "Страна", 27 февраля в Одессе отменили занятия в школах и детсадах из-за погоды.