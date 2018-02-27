Во Львове обещают снижение температуры до -30 на этой неделе.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о снижении температуры воздуха на территории Львова и области с 1 марта.

На ближайшие сутки, 27 февраля, во Львове ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -21...-23, днем ​​-10...-12.

28 февраля днем ​​небольшой снег. Температура воздуха ночью -17...-22, местами -25...-27; днем -9...-14.

1 марта - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -20...-25, местами -28...-30; днем -8...-13.

2-3 марта ночью -21...-26, местами до -30; днем -7...-12. 3 марта - ночью -15...-20, местами -23; днем -4...-9.

Жителям города напоминают, что во Львове действует один круглосуточный и три дневных пункты обогрева.

Напомним, что 27 февраля в Украине обещают сильный ветер, мороз, метели и гололед.

Как сообщала "Страна", 27 февраля в Одессе отменили занятия в школах и детсадах из-за погоды.