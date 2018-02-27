В Паттайе полиция отказалась освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и еще восьмерых человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга".

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Суд может выпустить их под залог, но сумма судебного залога значительно выше, чем у полицейского залога, и условия строже.

Если суд разрешит залог, то арестованные смогут выйти на свободу, но не будут иметь права покидать Таиланд и должны будут каждые 12 дней являться в суд для продления залога, который может быть в любой момент отозван по представлению прокуратуры.

Всех арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и латвиец, обвиняют в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда с внесением в черный список, обозначающий запрет въезда в страну на десять лет.

Ранее "Страна" публиковала видео задержанной Насти Рыбки в полицейском участке.