Звездный форвард французского ПСЖ Неймар, которого унесли с поля на носилках в матче с Марселем, прошел медобследование, которое выявило серьезные проблемы у футболиста.

Как передает сайт ПСЖ у Неймара диагностировали растяжение правой лодыжки, а также трещину пятой плюсневой кости.

Это практически полностью исключает возможность того, что Неймар проведет ответную встречу с Реалом в Лиге чемпионов. Первую парижане проиграли со счетом 1 - 3.

Также Неймар пропустит предстоящие матчи с Марселем в Кубке Франции и с Труа в Лиге 1.

Ранее "Страна" сообщала, что Неймар по хамски повел себя с упавшим соперником и заявил, что это была шутка.

Также мы расказывали, что Неймар выставил претензии к Барселоне на 30 миллионов евро.