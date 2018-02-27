Убитый в Словакии 27-летний журналист Ян Кучак расследовал мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянской мафии из клана "Ндрангета".

Об этом сообщает Idnes.cz.

Коллега Кучака журналист Том Николсон сообщил, что на прошлой неделе Кучак написал что, вероятно, итальянская мафия на востоке Словакии занимается незаконным получением средств из европейских фондов. И что дело, вероятно, связано с калабрийской мафией "Ндрангета".

В схеме получатели незаконно привлекали деньги из европейских фондов якобы на выращивание экологически чистых растений, хотя на самом деле ничего не производили.

"Это может быть связано с этим делом, но может быть и что-то другое", - сказал Николсон.

Он добавил, что у итальянцев есть контакты со словацкими политиками.

Также Кучак в последние недели регулярно писал о противоречивом предпринимателе Мариане Кочнерове и даже подал против него уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз.

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