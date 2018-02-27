В Нью-Йорке покажут картину Сальвадора Дали, утерянную 75 лет назад
В нью-йоркской галерее Heather James Fine Art выставят картину Сальвадора Дали, которая была утеряна 75 лет назад и все это время находилась в частной коллекции.
Об этом сообщает Dazed.
Полотно, скорее всего, было написано в 1932 году. Считается, что Дали вдохновил вид из окна его дома в Порт-Льигате.
Подлинность картины подтвердили эксперты после того, как изучили подпись автора и архивные данные.
У картины нет уникального названия: она подписана "Gala Salvador Dalí" - так художник подписывал многие работы, которые посвятил своей супруге.
Фото: dazeddigital.com
Напомним, что экспертиза ДНК останков Сальвадора Дали показала, что знаменитый художник не является отцом испанки Пилар Абель, которая через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы.
Как сообщала "Страна", в США средь бела дня из музея украли картину Пабло Пикассо.