В нью-йоркской галерее Heather James Fine Art выставят картину Сальвадора Дали, которая была утеряна 75 лет назад и все это время находилась в частной коллекции.

Об этом сообщает Dazed.

Полотно, скорее всего, было написано в 1932 году. Считается, что Дали вдохновил вид из окна его дома в Порт-Льигате.

Подлинность картины подтвердили эксперты после того, как изучили подпись автора и архивные данные.

У картины нет уникального названия: она подписана "Gala Salvador Dalí" - так художник подписывал многие работы, которые посвятил своей супруге.

Фото: dazeddigital.com

Напомним, что экспертиза ДНК останков Сальвадора Дали показала, что знаменитый художник не является отцом испанки Пилар Абель, которая через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы.

Как сообщала "Страна", в США средь бела дня из музея украли картину Пабло Пикассо.