Курс НБУ 27 февраля - евро и доллар подорожали
Во вторник, 27 февраля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем евро и доллар подорожали.
Об этом сообщает сайт НБУ.
Курс доллара поднялся на 2 копейки - до 27,00 грн.
Евро сегодня также подорожал на 8 копеек – до 33,27 грн.
Российский рубль стоит 0,482 грн.
Напомним, что 26 февраля курс доллара за день сполз, но обвала валюты финансисты не ждут. Валютный рынок с начала новой недели стартовал с небольшого падения доллара.
Как сообщала "Страна", 26 февраля раскачка курса евро на мировых рынках завершилась курсовом откатом к $1,2295/€: утром рынок стартовал на $1,2296/€ после чего успел сходить к $1,2355/€, и вернуться обратно.
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