Во вторник, 27 февраля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем евро и доллар подорожали.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Курс доллара поднялся на 2 копейки - до 27,00 грн.

Евро сегодня также подорожал на 8 копеек – до 33,27 грн.

Российский рубль стоит 0,482 грн.

Напомним, что 26 февраля курс доллара за день сполз, но обвала валюты финансисты не ждут. Валютный рынок с начала новой недели стартовал с небольшого падения доллара.

Как сообщала "Страна", 26 февраля раскачка курса евро на мировых рынках завершилась курсовом откатом к $1,2295/€: утром рынок стартовал на $1,2296/€ после чего успел сходить к $1,2355/€, и вернуться обратно.