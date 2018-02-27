Министр информационной политики Юрий Стець во время выступления на международном форуме в Киеве, посвященном ситуации в Крыму, начал задыхаться и едва не упал в обморок.

Об этом сообщает "Политнавигатор".

В начале выступления Стець подчеркнул, что будет "минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним". Затем министр обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США в Украине Мари Йованович.

"Вы говорили, что Крым - это Украина, а Россия - оккупант", - сказал Стець, начиная задыхаться. "Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", - добавил он и срочно покинул трибуну.

Не доходя до кулис министр упал. Ведущая принесла извинения. Пока официальных комментариев по поводу случившегося от Министерства информполитики не поступало.

Отметим, что о тяжелой болезни министра информполитики Юрия Стеця уже давно известно. По состоянию здоровья министр еще прошлым летом подал заявление об отставке. Однако она до сих пор не принята Радой.

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