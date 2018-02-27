В понедельник, 26 февраля, Россия воспользовалась правом вето на заседании Совбеза ООН и заблокировала резолюцию по ситуации в Йемене, которая содержала требование к Ирану прекратить поставки оружия шиитским повстанцам Хути.

Об этом сообщает "Укринформ".

Резолюцию поддержали 11 стран, против высказались Россия, а также Боливия. Казахстан и Китай воздержались. Для блокировки резолюции в СБ ООН достаточно голоса "против" одного из пяти постоянных членов Совбеза, в состав которых входит в том числе и Россия.

Документ был внесен на рассмотрение делегацией Великобритании. Исследовав остатки ракет, выпущенных в прошлом году повстанцами Хути по Саудовской Аравии, эксперты установили, что многие компоненты идентичны иранскому проекту ракеты Qiam-1. Что может говорить о том, что Тегеран нарушил эмбарго ООН на поставки оружия в Йемен.

Резолюция предусматривала продление еще на год запрета на поставки оружия в Йемен, а также продолжение индивидуальных санкций против лиц, причастных к разжиганию конфликта в Йемене.

Напомним, что на улицах Йемена шли бои между повстанцами и верными экс-президенту бойцами.

Как сообщала "Страна", США совместно с европейскими союзниками создали рабочие группы для обсуждения изменений в нынешнее ядерное соглашение с Ираном, которое раскритиковал ранее президент США Дональд Трамп, а также относительно реакции на деструктивное поведение Ирана в регионе.