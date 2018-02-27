Латвийский банк ABLV, связанный с коррупционерами из России и Украины, объявил о начале самоликвидации.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Банк считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами", - говорится в его официальном заявлении.

При самоликвидации банк сам сможет выбрать ликвидатора, который будет влиять на процесс возвращения долгов клиентам.

Европейский центробанк объявил о ликвидации банка ABLV 24 февраля. Это решение было обосновано проблемами с ликвидностью. По оценкам ЕЦБ, состояние ABLV оказалось нестабильным: банк, скорее всего, не справился бы со своими обязательствами.

Отток капитала из кредитного учреждения начался после того, как Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, заявила, что ABLV связан с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. В итоге из банка были выведены 600 миллионов евро.

Напомним, что в Латвии задержали главу центробанка по подозрению в коррупции.

Как сообщала "Страна", НАБУ завело новое дело на Насирова и проверит его латвийские счета.