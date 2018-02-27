В США трансгендер впервые подписал официальный контракт с армией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя Пентагона.

"По состоянию на 23 февраля один трансгендер подписал контракт на службу в вооруженных силах США", - проинформировали в Пентагоне.

Федеральный суд США разрешил трансгендерам служить в армии в конце 2017 года. Точное число трансгендерных людей, служащих в американской армии, неизвестно.

Ранее Дональд Трамп подписывал президенсткий указ о запрете трансгендерам служить в армии. Позже ряд федеральных судей заблокировали указ Дональда Трампа.

Напомним, что в США запретили медикам использовать слово "трансгендер".

Как сообщала "Страна", бывший информатор WikiLeaks трансгендер Мэннинг намерен баллотироваться в Сенат США.