Компания Apple собирается выпустить три новых iPhone осенью 2018 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Среди новых моделей будет смартфон с экраном в 6,5 дюйма, обновленная версия iPhone X и его бюджетная версия.

Смартфон с большим экраном получил кодовое название D33. Его корпус будет примерно такого же размера, как iPhone 8 Plus, но за счет экрана без рамки, аналогичного iPhone X, экран нового смартфона будет приблизительно на дюйм больше. Возможно, он будет иметь разрешение экрана 1242 x 2688, OLED-дисплей, а также будет снабжен функцией Face ID.

Телефоны помимо базовых цветов будут представлены и в золотом. Для некоторых рынков рассматривается возможность выпуска смартфонов с поддержкой двух SIM-карт.

Напомним, что ранее вышло первое официальное видео главного Android-смартфона 2018 года.

Как сообщала "Страна", в компании Apple пользуются Google Cloud Platform - облачным хранилищем для хранения данных iCloud. Соответствующий документ был опубликован на сайте создателей iPhone в прошлом месяце.