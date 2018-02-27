Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции в отношении России будут введены в течение 30 дней.

Об этом сообщает журналист Bloomberg в Twitter.

"Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые", - сказал Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Фото: twitter.com/SalehaMohsin

Напомним, что Минфин США в течение нескольких следующих недель объявит о новых санкциях против России. Об этом на брифинге в Белом доме заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

Как сообщала "Страна", США думают над санкциями еще против 13 россиян. В Госдепе тоже не исключают возможность введения дополнительных санкций.