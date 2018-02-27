В Украине сегодня обещают сложные погодные условия
Во вторник, 27 февраля, в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий - ветер, снегопад, мороз и гололед.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
Ночью в южной части, днем в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.
На акватории Азовского моря и в портах порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-20 дм, быстрое обледенение судов; в западной половине акватории Черного моря - высота волн 30-40 дм, медленное обледенение судов.
В южных, большинстве центральных, Донецкой областях сильные снегопады, метели, снежные заносы.
Температура ночью -15...-22, в северо-западной половине местами -23...-27.
На дорогах страны гололедица.
В Киеве 27 февраля днем -10...-12, снег.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что из-за прогноза погоды 27 февраля в Одессе отменили занятия в школах и детских садах.
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 26 февраля по 5 марта.