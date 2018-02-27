Во вторник, 27 февраля, в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий - ветер, снегопад, мороз и гололед.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Ночью в южной части, днем ​​в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

На акватории Азовского моря и в портах порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-20 дм, быстрое обледенение судов; в западной половине акватории Черного моря - высота волн 30-40 дм, медленное обледенение судов.

В южных, большинстве центральных, Донецкой областях сильные снегопады, метели, снежные заносы.

Температура ночью -15...-22, в северо-западной половине местами -23...-27.

На дорогах страны гололедица.

В Киеве 27 февраля днем -10...-12, снег.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что из-за прогноза погоды 27 февраля в Одессе отменили занятия в школах и детских садах.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 26 февраля по 5 марта.