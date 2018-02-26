В столице Литвы из-за сильных морозов умерли 3 человека. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным медиков скорой помощи Вильнюса, еще семь человек получили серьезные обморожения рук и ног за последние несколько дней. Гидрометслужба сообщает, что в течение последних двух дней температура упала до -24 в центральном литовском городе Укмерге.

Кроме того, в Латвии восемь человек были доставлены в больницу с переохлаждением и обморожениями за сильного мороза.

Как сообщала "Страна", ранее мы писали, что во Львове открывают дополнительные пункты обогрева из-за сильных морозов.

Ранее мы писали, что в результате внезапных холодов на Тайване насмерть замерзли 53 человека.

Мы сообщали, что в московском детсаду насмерть замерзла забытая в сугробе девочка.