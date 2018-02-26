В понедельник, 26 февраля 2018 большинство криптовалют показали рост цены. Об этом сообщается на сайте специализированной биржи Сoinmarketcap.

Так, 91 из 100 наиболее популярных криптовалют демонстрируют рост на торгах в начале нынешней недели.

Так, биткойн поднялся выше $10 тысяч. Его цена по состоянию на 21:35 по киевскому времени составляет - $10 334.

Напомним, что по мнению стратега по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майка Макглоуна цена биткойна может обвалиться на 90%.

Фото: coinmarketcap.com

Как сообщала "Страна", хакеры научились добывать криптовалюту через Microsoft Word.

Для майнинга хакеры используют функцию Online Video в Microsoft Word. Она позволяет добавлять на страницу текстового документа видеозапись из Сети. При открытии этой страницы появляется сама запись и ссылка на неё.