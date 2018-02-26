Украинский футболист Адеринсола Эсеола, который сейчас играет за казахстанский клуб "Акжайик", в Турции завел роман с российской певицей и экс-судьей X-фактора Ириной Дубцовой. Об этом свидетельствуют соответствующие фото в их социальных сетях.

Певица отправилась в Турцию, чтобы отметить свой День рождения, где и находился Эсеола, который проводил сборы со своей командой.

День рождения у Дубцовой приходится на 14 февраля. Как долго длится роман и насколько он серьезен пока неизвестно.

36-летняя певица Дубцова опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, на которой можно увидеть и 26-летнего украинского игрока.

Адеринсола Эсеола родился в Житомире и права на него принадлежат "Звезде" из Кропивницкого, но на правах аренды он выступает за казахский клуб "Акжайык".

Отметим, что Ирина Дубцова находится в украинской базе "Миротворец" и ей запрещен въезд в Украину.

В чистилище она угодила за сознательное нарушение украинской границы и посещение Крыма. Так, певица приняла участие в фестивале "Вкус Крыма", который состоялся 2 сентября в Севастополе.

Напомним, что Дубцова была судьей популярного украинского вокального шоу "X-Фактор".

Ранее "Страна" сообщала, что известная певица Стоцкая попала на "Миротворец" из-за концерта в Донецке.

Также мы писали, что житель Черкасской области сменил фамилию в честь певицы Аллегровой.